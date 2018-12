Extra geld voor uitbouw fietssnelwegen in Vlaanderen

De Vlaamse ministers Ben Weyts (Mobiliteit) en Philippe Muyters (Economie) gaan 3,3 miljoen euro extra investeren in de uitbouw van het netwerk van fietssnelwegen in Vlaanderen. Het geld wordt geput uit het EFRO (Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling), zo blijkt vrijdag uit een mededeling van Weyts.

Het geld zal in de eerste plaats worden gebruikt om de “missing links” in de bestaande fietssnelwegen of fietsostrades weg te werken. Er wordt vooral geïnvesteerd in fietstunnels- en bruggen die cruciaal zijn om de fietssnelwegen vlotter en veiliger te maken. Zo zal er een fietstunnel gebouwd worden onder de Leuvensesteenweg in Zaventem en onder het goederenspoor in Antwerpen.

“Ik wil de Vlamingen sterke argumenten geven om ook in het woon-school- en het woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Ik zet daarbij sterk in op fietssnelwegen: kwalitatief hoogstaande fietsverbindingen in een eigen bedding, die belangrijke woon- en werkkernen verbinden voor fietsers.”

Door de bijkomende injectie wordt de EFRO-steun voor de fietssnelwegen nu opgetrokken naar in totaal 43 miljoen euro, wat goed is voor 25 fietssnelwegprojecten. Bovenop de EFRO-middelen neemt de Vlaamse overheid 40 procent van de totale financiering op zich. De provincies en de gemeenten passen de rest bij.

Een overzicht van alle fietsostrades is terug te vinden op fietssnelwegen.be.