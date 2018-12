De Maleisische rechtbank heeft de uitspraak over de doodsoorzaak van Ivana Smit uitgesteld omdat de rechter een umrah, een pelgrimstocht naar Mekka, onderneemt.

De uitspraak staat nu niet meer voor 22 januari, maar voor 8 maart 2019 gepland. “De familie is uiteraard teleurgesteld dat we nog anderhalve maand extra in spanning moeten zitten’’, reageert oom Fred Agenjo. “Tegelijkertijd begrijpen we dat haar geloof belangrijk voor de rechter is.”