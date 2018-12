Zesde recordjaar op rij voor Antwerpse haven

Antwerpen - Met een verwachte totale overslag van 235 miljoen ton goederen is 2018 alweer een recordjaar voor de haven van Antwerpen. Dat heeft het Havenbedrijf Antwerpen vrijdag bekendgemaakt. Ten opzichte van 2017 verwacht het Havenbedrijf er 5,1 procent op vooruit te gaan.

In 2018 groeide de totale overslag van goederen zoals voorspeld tot een nieuw record. Alle cargotypes gaan erop vooruit: koploper is de containertrafiek, goed voor 130 miljoen ton (5,8 procent meer dan in 2017) of 11 miljoen TEU-containers (5,5 procent meer). Vloeibaar en droog massagoed groeien respectievelijk met 4,5 procent en 5 procent, breakbulk gaat er 1,8 procent op vooruit.