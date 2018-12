Lionel Messi gaat niet in op uitdaging van Cristiano Ronaldo: “Waarom zou ik?”

Lionel Messi gaat niet in op de uitdaging van Cristiano Ronaldo. De Portugees had zijn kwelduivel van weleer uitgedaagd om ook naar Italië te komen, om opnieuw de concurrentie met elkaar aan te gaan. Maar dat ziet de Argentijn niet zitten.

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi speelden de afgelopen negen jaar in Spanje, waar ze elkaars grootste rivalen waren. Om de titel, om de topschutterstitel. Tot afgelopen zomer, toen Ronaldo Real Madrid verliet voor de Italiaanse topclub Juventus. Twee weken geleden daagde Ronaldo zijn kwelduivel van weleer uit:

“Misschien mist hij me wel een beetje”, vertelde Ronaldo. “Ik speelde in Engeland, Spanje, Italië, Portugal, de nationale ploeg, terwijl hij nog steeds in Spanje zit. Ik zou graag willen dat hij op een dag in de Serie A komt spelen. Dat hij de uitdaging aangaat, net als ik.”

“Ik heb geen verandering nodig”

Ronaldo speelde daarmee in op één van de grootste verschillen tussen de twee: hij maakte het al waar bij Manchester United, Real Madrid en nu ook Juventus, terwijl Messi in zijn carrière nog maar bij één team schitterde. De Argentijn stroomde in 2004 door vanuit de jeugdopleiding van Barcelona en heeft in zijn profcarrière nooit voor een ander team gespeeld. En dat lijkt hij ook niet van plan.

“Of ik de uitdaging van Ronaldo accepteer en naar Italië wil verhuizen? Waarom zou ik? Ik heb geen enkele verandering nodig”, zei de talisman van Barcelona tegen Marca. “Ik zit bij de beste ploeg van de wereld, jaar na jaar krijg ik hier nieuwe uitdagingen. Ik hoef niet van ploeg of van competitie te veranderen om nieuwe doelen te stellen, ik ben hier thuis en ik heb geen behoefte om te veranderen.”

“Familie gaat boven alles”

Toch geeft Messi toe dat hij Ronaldo wel mist: “De rivaliteit met Cristiano was heel gezond en goed voor de fans.”

Onder hun tweetjes verdeelden ze de voorbije tien jaar zo ook de Gouden Bal-verkiezing, met elk vijf trofeeën. Tot Luka Modric dit jaar die hegemonie doorbrak. Messi strandde op een verrassende vijfde (!) achter Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo en dus de Kroatische winnaar. De Argentijn zakte ook niet af naar Parijs voor het Gala.

“Toen ik de genomineerden voor de Ballon d’Or hoorde, wist ik dat ik niet meedeed voor de prijzen. Ik hou van voetbal, maar familie gaat boven alles”, verklaarde hij waarom hij die avond verkoos om bij zijn gezin te blijven.