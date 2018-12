Slaappil en gemiste briefing waren volgens Vincent Kompany cruciaal voor zege tegen Brazilië: “Anders liep het misschien helemaal anders”

Rode Duivel Vincent Kompany speelde op het WK in Rusland een belangrijke rol. Met sterke prestaties loodste de voormalige aanvoerder België naar een knappe derde plaats. In de kwartfinales had Kompany een groot aandeel in de openingsgoal tegen Brazilië. In een interview met Sporza en RTBF geeft de verdediger nu toe dat hij zich eigenlijk had verslapen voor de briefing van de wedstrijd, en dat net daarom die goal kon vallen.

“De avond voor de wedstrijd was er veel lawaai en ik kon niet slapen. Met een slaappil lukte het wel, maar ik was vergeten mijn wekker te zetten. Toen ik wakker werd, was de eerste briefing over stilstaande fases al voorbij”, vertelt Kompany in het interview.

In de 13e minuut van de kwartfinale tegen Brazilië stormde Kompany op een corner van Chadli naar de eerste paal, en trachtte de bal licht te raken. De Braziliaan Fernandinho, ploegmaat van Kompany bij Manchester City, was verrast en devieerde de bal tegen de netten. België kwam zo op voorsprong en zou de zege niet meer uit handen geven, eindstand 1-2.

“Ik ken de zwaktes van dat systeem”

Volgens Kompany was het doelpunt niet gevallen als hij zich niet had verslapen. Omdat hij de briefing had gemist, kreeg Kompany een individuele sessie met T2 Thierry Henry, verantwoordelijk voor offensieve stilstaande fases. “Ik vertelde hem dat Brazilië op dezelfde manier verdedigt als Manchester City. Ik zag de Braziliaanse bondscoach Tite op training bij City. Hij kopieerde ons spel. Ik ken de zwaktes van dat systeem. Neem ik geen slaappil, heb ik het gesprek met Thierry Henry niet en loopt het misschien helemaal anders. Het is ongelofelijk”, benadrukt ‘Vince The Prince’.

Foto: Photo News

De 32-jarige Kompany is een sterkhouder bij de Rode Duivels sinds zijn eerste selectie in 2004. In totaal droeg Kompany al 87 keer het Belgische truitje (4 doelpunten). Op het WK in Rusland miste de verdediger de eerste 2 wedstrijden nog door een blessure, maar tegen Engeland (0-1 winst) kreeg hij zijn eerste speelminuten. In de volgende 4 WK-wedstrijden, waaronder de halve finale tegen Frankrijk (1-0 verlies) en troostfinale tegen opnieuw Engeland (2-0 winst), maakte Kompany de 90 minuten vol.