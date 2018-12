Een toptransfer regelen, is soms gekkenwerk: “Ik moest me verkleden om Ronaldo naar Barcelona te halen”

Nog enkele dagen en dan opent de wintertransfermarkt opnieuw zijn deuren. Worden er enkele toptransfers geregeld in januari? Dan komt er ongetwijfeld wat gekkenwerk aan te pas. Bewijs: het verhaal van hoe Barcelona Ronaldo wegkaapte bij PSV.

Voor Cristiano Ronaldo de voetbalwereld veroverde, was er slechts één Ronaldo: Ronaldo Luís Nazário de Lima oftewel de Braziliaanse Ronaldo. Die maakte al op jeugdige leeftijd furore bij Cruzeiro, won op z’n 17de het WK en werd door PSV naar Europa gehaald. Na 54 doelpunten in 57 optredens voor de Nederlandse club wilde zowat elke topclub ‘Il Fenomeno’ in huis halen. Waaronder Barça.

“Hij was amper 19 jaar jong, maar ik vertelde Barcelona dat ik hem wilde”, vertelde toenmalig trainer Sir Bobby Robson in het boek Barca: A People’s Passion. “Dat we niet alleen een wonderbaarlijke speler zouden kopen, maar ook een speler voor de toekomst. Hij was veel meer dan een alternatief voor onze andere spitsen. Hij was uniek, anders en adembenemend.”

Al had Robson eerst zijn zinnen gezet op een spits uit zijn thuisland. “Ik ga niet liegen”, vertelde hij aan FourFourTwo. “Ik wilde Engelse spelers kopen en bijna hadden we Alan Shearer beet. De voorzitter vroeg me of ik een topspits kende en ik stelde Shearer voor. Ik sprak Ray Harford van Blackburn maar die zei dat Alan niet te koop was en dat ik de pers niet op de hoogte mocht brengen van onze interesse. Ik zei hem dat ik te vertrouwen was, maar een week later zat Shearer bij Newcastle. Maar in de plaats haalden we dus Ronaldo binnen!”

Vermomming

De transfer van Ronaldo van PSV naar Barcelona had echter heel wat voeten in de aarde. “Een akkoord met PSV was vrij snel gevonden”, vertelde Joan Gaspart aan Goal. Gaspart was toen de nummer twee van voorzitter Josep Nunez. “We kwamen een bedrag van 1.500.000.000 peseta’s overeen. Wat vandaag zo’n 15 miljoen euro is. Maar er was een probleem. We moesten voor 15 juli ook een akkoord hebben met Ronaldo en PSV kreeg plots zenuwen.”

“Ze realiseerden zich dat ze hun topspeler niet wilden kwijtraken en wilden ervoor zorgen dat wij Ronaldo niet zouden binnenhalen. Dat kwam ik te weten toen ik op weg was naar Brazilië om de deal te beklinken. Daar stonden plots twee bewakingsagenten aan het hotel van de Brazilianen en die wilden me niet doorlaten. Ik moest dus iets verzinnen.”

En toen kwam er een godsgeschenk uit de hemel. “Ik kwam een Spaanse ober tegen”, aldus Gaspart. “Die leende me zijn werkkleren, gaf me een dienblad en een Cola. Ik vermomde me, zei tegen de bewakingsagenten dat een gast om een frisdrank had gevraagd en ze lieten me door. Ik klopte op Ronaldo’s deur, hij deed open en tekende zijn contract op het bed.”

Al die moeite voor een speler die uiteindelijk slechts één seizoen bij Barcelona zou spelen alvorens naar Inter te verkassen. Ronaldo scoorde wel 47 goals in 49 wedstrijden voor de Blaugrana, die er niet in slaagden om het contract van de Braziliaan tijdig te verlengen...