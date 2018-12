Persoonlijke gegevens van 1.000 Noord-Koreaanse overlopers gestolen bij cyberaanval

De persoonlijke gegevens van bijna duizend Noord-Koreanen die naar Zuid-Korea overliepen, zijn gelekt bij een computerkraak in een door de staat gerund hervestigingscentrum, zo heeft het persbureau Yonhap vrijdag gemeld.

De namen, geboortedata en adressen van 997 Noord-Koreaanse overlopers werden gestolen via een personal computer die besmet was met kwaadaardige code, meldde het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenmaking volgens Yonhap. “In de computer zat een map met persoonlijke informatie van Noord-Koreaanse overlopers. De map is gelekt”, zo werd het ministerie geciteerd.

De mensen van wie de gegevens gestolen zijn, werden op de hoogte gebracht, zei het ministerie, dat eraan toevoegde dat het de eerste keer was dat data van Noord-Koreaanse overlopers op zo’n grote schaal ontfutseld werden.

Zuid-Korea heeft 25 hervestigingscentra voor het verlenen van bijstand aan de ongeveer 30.000 Noord-Koreaanse overlopers, preciseerde Yonhap. Er is een onderzoek aan de gang om te achterhalen wie de cyberaanval uitvoerde en vanwaar hij kwam.