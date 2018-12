Rusland bouwt grenshek tussen de Krim en Oekraïne: “Om bevolking te beschermen”

Een hek van ongeveer 60 kilometer lang is opgetrokken op de grens tussen Oekraïne en het schiereiland de Krim, dat door Rusland is geannexeerd in 2014. Volgens een woordvoerder van het parlement op de Krim is de omheining noodzakelijk om de bevolking te beschermen tegen de regering in Kiev, meldt het Russische nieuwsagentschap Ria Novosti.