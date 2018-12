Zoon Johan Cruijff ziet de malaise bij Real Madrid en waarschuwt Barcelona: “Als het regende, werd niemand nat”

FC Barcelona gaat dit seizoen aan kop in La Liga omdat Lionel Messi alweer bezig is aan een sterke campagne. Maar wat als de Argentijn er ooit mee ophoudt? Jordi Cruijff, de zoon van, wil daar voorlopig niet aan denken.

Cruijff (44) is trainer van het Chinese Dangdai Lifan en behoedde de club nipt van de degradatie. Deze winter moest hij echter onder het mes voor zijn knie en daarvan revalideert hij in Barcelona, waar hij ooit speelde voor Barça en stadsrivaal Espanyol.

“Als Real Madrid het lastig heeft, heerst er bij Barcelona meestal het gevoel dat het goed gaat”, zei hij in gesprek met de krant Sport. “Er wordt hier nu met aankopen gewerkt aan een nieuwe generatie. Maar daar is tijd voor nodig. Jonge spelers kunnen fouten maken, terwijl veteranen constant horen te spelen. De club heeft het goed gedaan, wetende dat de concurrentie op de transfermarkt heel groot is.”

Maar Cruijff waarschuwde ook zijn voormalige club. “Als je Real Madrid analyseert, kan je enkel vaststellen dat Cristiano Ronaldo de man was die de paraplu omhoog hield. Als het regende, werd niemand nat. Nu is de paraplu weg”, aldus de Nederlander. “Elk team heeft een buitengewone speler nodig en Messi vertolkt die rol al jaren bij Barcelona. Ik denk liever nog niet aan de periode na hem. Laten we bidden dat hij blijft spelen tot zijn benen helemaal leeg zijn.”

“Wat er op dit moment bij Real gebeurt, is een waarschuwing voor Barcelona. De spelers van Madrid kunnen nog steeds geweldig voetballen, maar in het voetbal heb je een speler nodig die je zelfs bij een achterstand van 2-0 nog steeds het geloof geeft dat je kan winnen. Dat is zo met Messi. Het is veel meer dan zijn spel alleen. Het is de hoop die hij geeft.”