Fitnessapp verraadt nog altijd waar militairen op missie zich bevinden, Defensie verbiedt gebruik van de app

Meer dan een jaar nadat aan het licht is gekomen dat de populapire fitnessapp Strava informatie van Belgische militairen en militaire installaties te grabbel gooit, is er weinig veranderd. Defensie in ons land verbiedt intussen wel het gebruik van de app in gevoelige gebieden.

Op 22 mei van dit jaar heeft een zekere Stefaan zijn dagelijkse route gelopen in Gao, in Mali. Daar ligt een militaire basis waar ook Belgen gestationeerd zijn. Dat komen we allemaal te weten, omdat hij gelopen heeft met de fitnessapp Strava.

De ‘Global Heatmap’ van Strava gebruikt informatie van satellieten om de locatie en bewegingen van de gebruikers in kaart te brengen. Dat gebeurt weliswaar niet in realtime, maar gecummuleerd over een periode van twee jaar. Gebieden en routes waar activiteit is, worden op basis van de intensiteit meer of minder opgelicht. De sportactiviteiten van Strava-gebruikers kunnen worden geregistreerd met de smartphone en fitness-trackers zoals Fitbits.

Dat kan militairen in gevaar brengen. In ons land, maar voor op buitenlandse missies. De vijand ziet waar militairen hun basis hebben en kunnen gericht aanvallen.

Defensie in ons land verbiedt militairen om de app nog te gebruiken. Maar het is de vraag of iedereen zich daar strikt aan houdt.

De interactieve kaart van de fitness-applicatie Strava die onder andere gevoelige informatie over de locatie en activiteiten van soldaten op westerse militaire bases in Afghanistan, Irak en Syrië toont, werd een goed jaar geleden al ontdekt.

Hoewel de locatie van sommige bases al gekend was, zoals de grote basis in het Afghaanse Kandahar, toont de Heatmap de routes die de gebruikers het meest volgen als ze trainen. Sommige lijnen lopen echter ook buiten de bases, wat zou kunnen wijzen op mogelijke patrouille-routes, waarbij soldaten hun fitness-tracker bij zich hebben.

“Strava heeft intussen wel iets gedaan. Ze hebben het gemakkelijker gemaakt om op de instellingen te geraken en zelf een keuze te maken. Alleen, je moet aangeven dat je niet op de app wil. Beter zou het geweest zijn dat je moet aangeven als je er wel op wil”, zegt computerexpert Eddy Willems.

Ook de militaire basissen zelfs zijn trouwens nog altijd volledig zichtbaar via Strava, wereldwijd. Bij Google bijvoorbeeld is dat al lang onherkenbaar gemaakt.