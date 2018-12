De wissel van Arjen Robben? Nee, in 2004 zat Oranje met een veel groter probleem: “Ik had er zó de pest in!”

Het Nederlandse voetbal droomt opnieuw van betere tijden met talenten als Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Maar Oranje heeft ook al slechtere momenten meegemaakt, zelfs met een sterke generatie. Zoals op het EK in 2004.

Oranje zakte destijds met een heel sterke ploeg af naar Portugal. Denk maar een toppers als Edwin van der Sar, Jaap Stam, Michael Reiziger, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooij, Marc Overmars, Pierre van Hooijdonck en natuurlijk Arjen Robben.

Nederland zou het tot de laatste vier schoppen, waar het met 2-1 verloor van het gastland. Maar tijdens het toernooi kon niemand zwijgen over de wissel van bondscoach Dick Advocaat tegen Nederland. Die haalde in de groepswedstrijd tegen Tsjechië de flitsende Robben naar de kant voor Paul Bosvelt, waarna Oranje uiteindelijk met 2-3 verloor en de groepswinst weg was. Maar volgens Andy Van der Meijde was dat in 2004 niet eens de grootste oorzaak van de verziekte sfeer.

“Dat kwam vooral doordat we een mol in de groep hadden”, zegt Van der Meijde in de eindejaarsspecial van Voetbal International. “Wat tijdens besprekingen binnenskamers werd gezegd, stond de volgende dag in de krant. En die hadden wij daar allemaal, net als de Nederlandse tv-zenders. Dat moet je dus niet doen. Bovendien had iedereen een eenpersoonskamer, dan is het makkelijker om stiekem te lekken.”

“We wisten niet wie het was en dan ga je elkaar toch aankijken: Misschien ben jij het wel… Het zou mooi zijn als het ooit uitkomt. Ik weet niet wat ik dan zou doen… Diegene heeft toch de sfeer en daarmee het toernooi verpest. Zo kun je als coach toch niet werken? Dat verdiende Advocaat ook niet. Een goeie man, heel gedreven, duidelijk en begrijpelijk. Behalve dan met die wissel van Robben!”

Koud afscheid

De aanvaller was uiteindelijk blij dat het toernooi erop zat. “Ik was ook blij dat ik naar huis kon. Ik had er zó de pest in. We waren alleen nog maar bezig met randzaken. Het einde was ook zo raar, zo koud. Iedereen ging op eigen houtje naar huis. Ik kwam Advocaat toevallig tegen in de gang, anders hadden we elkaar niet eens meer gesproken. Bedankt, Andy. Succes verder, dat was alles wat hij zei. Hij zat ook helemaal stuk, na alle kritiek en gezeik. Dat afscheid was typerend voor de verziekte sfeer.”