Marc Coucke doorbreekt de stilte bij Anderlecht: “Aan de basis zijn we wél de juiste dingen aan het doen”

Marc Coucke hield zich de voorbije weken ondanks alle commotie bij Anderlecht opvallend afwezig in de media. Na de laatste wedstrijd van het jaar wilde de flamboyante voorzitter toch een korte reactie kwijt over de woelige periode waar de Brusselse club momenteel door worstelt. Over een nieuwe coach wilde hij niets kwijt, maar wel wilde hij de paars-witte supporters geruststellen: hoewel het op het veld momenteel niet gesmeerd loopt, gaat het aan de basis wél goed.

“Ik ben het eens met de conclusies dat het veel beter moet, of course”, reageerde Marc Coucke bij VTM in het Nederlandse Landgraaf, waar hij een bezoek bracht aan zijn nieuwe indoor skipiste SnowWorld . “En dat we momenteel veel te weinig bieden aan onze supporters, daar ben ik het uiteraard ook mee eens. Maar wat de kritiek op de vele facetten van de club zelf betreft, kan ik enkel zeggen dat wij - gans het team rondom mij, inclusief ikzelf - elke dag proberen de beste beslissingen te nemen, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

“Het is niet omdat je een aantal matchen verliest die je nooit had mogen verliezen, dat wat je aan de basis aan het bouwen bent ook verkeerd is. Ik denk dat we op dat gebied wél de juiste dingen aan het doen zijn. We gaan alles stapje voor stapje oplossen. En zoals onlangs een oude wijze man van Anderlecht zei: Anderlecht komt altijd terecht. We gaan dat zo snel mogelijk proberen te doen.”

Foto: Isosport

Die “oude wijze man” waar Coucke naar verwees, is Michel Verschueren. “Anderlecht blijft Anderlecht, maar momenteel gaan we door een moeilijke periode. Dat wil nog niet zeggen dat je de club moet afschrijven”, zei Mister Michel onlangs. “Ik ben er zeker van dat we hier uitgeraken.”