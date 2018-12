“Mars in Ninove ligt vast”, maar burgemeester kreeg nog geen aanvraag. “We plegen overleg met de federale politie”

Ninove - Het blijft rommelen in Ninove. De nieuwe coalitie was amper rond en al meteen werd een protest aangekondigd: ‘De Mars voor Democratie’. Al snel volgden ook twee tegenbetogingen, al dan niet ludiek. Aanvragen dienden de organisatoren nog niet in, maar de burgemeester van Ninove, Tania De Jonge (Open VLD), is “voorstander van vrije meningsuiting” en zal alle betogingen toelaten. Intussen is Forza Ninove stellig: “De mars ligt vast.”

Drukke dagen voor burgemeester Tania De Jonge. Na de maandenlange patstelling in Ninove kondigde ze haar politieke afscheid aan, de afscheidskaartjes waren naar eigen zeggen al gedrukt. Op de valreep werd dan toch een meerderheid gevonden dankzij de dissidente N-VA’er Joost Arents. “Ik wou de impasse doorbreken”, klonk het. Naar eigen zeggen volgde hij daarmee het voorbeeld van zijn grote idool en verzoener “Bart De Wever”. Het werd hem niet in dank afgenomen, hij werd prompt uit de partij gezet.

Ook op de verwensingen van Guy D’haeseleer aan het adres van Arents volgden snel. Hij noemde hem een “verrader” en een “politieke prostituee”. De gevonden meerderheid noemt D’haeseleer dan weer “ondemocratisch”. Forza Ninove haalde op 14 oktober een absolute monsterscore. 40 procent van de stemmen om precies te zijn, D’haeseleer kreeg het initiatief om een bestuur te vormen, maar geraakte niet uit de patstelling. Hij vindt het nog steeds ondenkbaar dat hij geen burgemeester wordt.

Schild & Vrienden-oprichter Dries van Langenhove is van dezelfde mening bedeeld en kondigde prompt de ‘Mars voor Democratie’ aan. “Wij gaan betogen op 3 januari op de avond dat de nieuwe coalitie van verliezers zal worden aangesteld”, klinkt het op Facebook. Even snel werden ook twee ludieke tegenbetogingen aangekondigd. Zo is er diezelfde dag de ‘Mars tegen Dries’ en de ‘Mars voor meer Studieplek in Ninove’. Laatstgenoemde zou overigens al weer afgelast zijn omdat de lokale bibliotheek opengesteld werd voor studenten. Toch al één probleem van de baan.

Oproep tot aanvragen

“Ik ben een liberaal en ben dus een grote voorstander van vrije meningsuiting”, zegt burgemeester De Jonge. “De Mars van 3 januari ligt vast”, klinkt het bij Forza Ninove. “De samenkomst staat gepland rond 18.30 uur. Dan trekken we via de Stationsstraat, het Kaardelood en de Centrumlaan naar het stadhuis. Vervolgens gaan we via de Graanmarkt terug naar het station. Daar zullen toespraken zijn van Vlaams gezinde verenigingen en ook Guy zal even uit de gemeenteraad komen om de menigte toe te spreken.”

Opvallend: “Tot heden heb ik geen aanvragen ontvangen”, aldus burgemeester De Jonge. “Dat is wel het officiële kanaal. Alle betogingen moeten via de burgemeester passeren, maar ik zal die betogingen toestaan.” Gezien de gespannen sfeer wil ze niets aan het toeval overlaten. “Ik heb vanmorgen overlegd met de veiligheidscel en we zullen voorbereid zijn, gezien de organisatoren van de mars is dat nodig.” Details wou de burgemeester niet kwijt.

“We zijn aan het overleggen met de federale politie, we laten niets aan het toeval over, maar ik wil alle partijen en organisatoren van betogingen, marsen en tegenbetogingen oproepen om alsnog een aanvraag in te dienen. Op die manier kan alles ordentelijk en veilig verlopen.”

Alles zal ordentelijk en veilig verlopen, verzekert organisator Dries van Langenhove. “We hebben zeer goede stewards en vrijwilligers die zo’n mars en zo’n betogingen in goede banen kunnen leiden”, klinkt het bij VTM Nieuws. “We hebben ook een goed contact gehad met de politie van Ninove om dat in goede banen te leiden.”