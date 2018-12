Tottenham toont dat het anders kan: nul (!) transfers en toch meer punten dan Manchester City

Er wordt alweer reikhalzend uitgekeken naar de wintertransfermarkt in voetballand. Maar het kan ook anders. Dat bewijst het Tottenham van Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé.

Na negentien speeldagen gaat Liverpool aan de leiding in de Premier League met 51 punten. De Reds verloren dit seizoen nog niet en vallen vooral terug op een oersterke verdediging (amper zeven tegendoelpunten). Liverpool gaf afgelopen zomer 182 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, het meeste van alle clubs uit de top zes.

1. Liverpool - 182 miljoen

2. Chelsea - 137 miljoen

3. Manchester United - 83 miljoen

4. Arsenal - 79 miljoen

5. Manchester City - 71 miljoen

Wie ontbreekt in deze lijst? Tottenham natuurlijk. De huidige nummer twee in Engeland, met één punt meer dan titelverdediger Manchester City, gaf afgelopen zomer exact nul euro (!) uit aan nieuwe spelers. Er werd ook niemand verkocht en die standvastigheid werpt zijn vruchten af.

“Onze manier van werken betaalt zich nu uit”, reageerde coach Mauricio Pochettino na de 5-0-zege tegen Bournemouth. “Ik ben niet verrast. Onze focus ligt volledig op onze eigen prestaties, nooit op de tegenstander. Het is nu ook niet belangrijk of we tweede of derde staan. Het gaat om de positie waarop je eindigt in mei. De uitdaging is om dit vast te houden. Iedereen wil ons nu afmaken. We moeten bescheiden blijven en hard blijven werken. Als we dit niveau vast kunnen houden, kunnen we misschien wel om de titel meedoen aan het einde van het seizoen. Maar het zal elke wedstrijd moeilijker worden.”

Foto: REUTERS

Niet klagen

“In de laatste zes maanden hebben we nooit geklaagd. Niet over aankopen, niet over het stadion, niet over het speelschema en niet over het spelen op Wembley. Onze fans zijn vaak teleurgesteld, maar wij bleven positief en bleven geloven. De staf verdient een enorm compliment. We hebben hier dingen gedaan waar we zeer trots op mogen zijn”, aldus de Argentijn.

De laatste transfer die de Spurs realiseerden was die van Lucas Moura, die in de winter van 2018 voor 28 miljoen overkwam van PSG. De zomer voordien gaf Tottenham een clubrecord uit aan Davinson Sanchez van Ajax. Zijn prijs was 40 miljoen. De 21 miljoen die betaald werd voor Luka Modric in 2008 staat nog steeds in de top tien.

Qua uitgaven staan de Spurs de voorbije vijf seizoenen pas tiende in Engeland met 290 miljoen. Southampton, Leicester City, West Ham en Everton gaven in die periode meer uit dan Tottenham. Manchester United en Manchester City leiden de dans met uitgaven van respectievelijk 783 miljoen en 765 miljoen. Ruim dubbel zoveel als Tottenham dus...