Er hing nog eens mist: waarom dat minder vaak voorkomt dan vroeger (en hoe je die mistlampen alweer aanzet)

Wie vandaag al naar buiten ging, heeft het gemerkt. In bijna heel Vlaanderen hing een dikke laag mist. Het KMI had zelfs tot 17 uur een code geel voor aanvriezende mist uitgevaardigd. Uitzonderlijk, niet alleen omdat mist moeilijk te voorspellen valt, maar ook omdat het minder vaak voorkomt dan vroeger. Dat leidt ertoe dat een pak bestuurders niet eens meer weten hoe ze hun mistlichten moeten aanzetten. Daarom dit artikel: alles wat je moet weten over mist en mistlichten.