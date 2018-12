Leerlingenbegeleidster (38) uit Luik verleidt 11-jarige zoon van haar vriend

Moederliefde kan ver gaan. In het geval van een 38-jarige leerlingenbegeleidster uit Luik te ver. De vrouw hield er een op zijn zachtst gezegd niet-alledaagse relatie op na met haar minderjarige stiefzoon. Ze riskeert nu drie jaar cel met probatievoorwaarden.

De vrouw was eerst verliefd op de vader van de jongen. De twee hadden er allebei een mislukte relatie opzitten en gingen samenwonen. Ze ontfermde zich over zijn zoon alsof het haar eigen kind was. Maar de liefde waarmee ze de tiener omringde, werd gaandeweg verliefdheid.

Ze liefkoosde de jongen, ze kuste hem innig en er werden pikante foto’s gemaakt in de slaapkamer. De vrouw lag daarbij halfnaakt op bed, zo blijkt uit beelden die gevonden werden.

De jongen, die als kind werd misbruikt geweest, wilde helemaal geen relatie met de vrouw, zo verklaarde hij nadien. Hij was alleen op zoek naar een beetje moederliefde, iets wat hij in zijn jeugd had gemist.

Die moederliefde kreeg hij. Meer dan dat.

Pas toen hij een aantal voorvalletjes had opgebiecht aan zijn oma, schakelde de familie de politie in en kwam er een onderzoek. De relatie van de vrouw met de papa van de jongen is intussen voorbij.

Vrijdag moest ze voor de rechter in Luik verschijnen waar ze zich moest verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid. De jongen is intussen dertien want de feiten dateren van twee jaar geleden.

De rechter eist drie jaar gevangenisstraf met probatie-uitstel. Dat betekent dat ze niet naar de gevangenis moet indien dergelijke feiten zich niet meer herhalen.

Volgens haar advocaat heeft de vrouw helemaal geen gevoelens voor jonge jongens. “Maar ze kampte met een burn-out op het moment van de feiten en was op zoek naar genegenheid. Ze was erg verward in die periode. Maar nu is ze weer helemaal in orde”, klonk het.

Het vonnis wordt uitgesproken op 18 januari.