Gerenommeerde Israëlische schrijver Amos Oz overleden

Schrijver en publicist Amos OZ is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Jerusalem Post. Hij won in zijn carrière verschillende prijzen voor zijn werken.

Amos Oz, geboren als Amos Klausner, won in 1998 de Israëlprijs voor literatuur en werd ook genoemd als kanshebben voor de Nobelprijs voor Literatuur.

Sinds 1967 is hij een prominente voorvechter van een Tweestatenoplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict.

Zijn eerste werk werd in 1961 gepubliceerd, toen hij 22 jaar was. Intussen was hij wereldwijd beroemd en zijn werken werden in verschillende talen, waaronder het Nederlands, vertaald. Bekende werken zijn “Zwarte Doos”, zijn autobiografie “Een verhaal van liefde duisternis” en “In het land van Israël”.

Zijn autobiografische roman ‘Een verhaal van liefde en duisternis’ uit 2002 werd in 2015 verfilmd. Zijn boek ‘Mijn Michael’ is ene van de honderd meest verkochte boeken van de twintigste eeuw.

In 2005 ontving hij in Frankfurt de prestigieuze Goethe-prijs, een driejaarlijkse prijs voor uitmuntendheid in de literatuur. In mei 2008 werd hij doctor honoris causa van de Universiteit Antwerpen.

Oz was goed bevriend met ex-premier en gewezen president van Israël Simon Peres. Op zijn begrafenis in 2016 hield hij een afscheidsrede. Daarin hield hij een vurig pleidooi voor vrede met de Palestijnen.

De Israëlische schrijver leed aan kanker en is na een lang gevecht aan de ziekte overleden, meldt zijn dochter.