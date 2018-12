Boekhoudster gemeente Sint-Gillis-Waas ontslagen na verduisteren 87.000 euro

Sint-Gillis-Waas - In het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas is een boekhoudster van de gemeente ontslagen nadat ze 87.000 euro uit de gemeentekas zou verduisterd hebben.

De feiten kwamen begin mei aan het licht, nadat een medewerkster van de dienst Financiën thuis zat na een ongeval. Collega’s die haar taken overnamen, stelden vast dat er onjuiste facturen waren opgesteld. Het ging om cash geld dat binnenkwam via het onthaal door onder meer de verkoop van huisvuilzakken of het afleveren van identiteitskaarten en paspoorten, maar ook via de bibliotheek en de dienst cultuur.

De vrouw werd ontslagen en de gemeente bracht Audit Vlaanderen op de hoogte. Uit het rapport van Audit Vlaanderen bleek dat er 87.010,02 euro verdween uit de gemeentekas. Het gemeentebestuur zal via de rechtbank het geld terugvorderen. De dienst financiën van Sint-Gillis-Waas is intussen gereorganiseerd.

Volgens N-VA Sint-Gillis-Waas is er mogelijk meer geld verdwenen. “Bovendien komt nu niet enkel het gesjoemel met cashgeld naar boven, maar zijn er ook dossiers van collectieve schuldenregeling niet in orde. Geld van schuldbemiddelaars die waren vrijgesteld van betaling werden niet aangeschreven”, zeggen gemeenteraadsleden Guido De Lille en Denis D’hanis. “Tevens zijn de kwitantieboekjes, die aantonen wie hoeveel cashgeld binnenbracht, van 1/9/2017 tot 09/3/2018 niet bijgehouden, werden getekende invorderingsstaten weggegooid en zijn er bij de aankoop van kantoormateriaal ook mogelijk fouten gemaakt.”

Dat kan niet verder onderzocht worden, zegt de N-VA. “Het klopt dat een personeelslid dergelijke handelingen niet mogen treffen, maar als er reeds op meerdere risico’s gewezen is, moet je al die deuren sluiten. Je werkt immers met het geld van de belastingbetaler. Schuldig verzuim dus door het schepencollege en de toekomstige burgemeester Maaike De Rudder”, stellen De Lille, D’hans en Koen Daniëls, ondervoorzitter van N-VA Sint-Gillis-Waas.