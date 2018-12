China staat import van Amerikaanse rijst toe

China heeft de deur geopend voor de invoer van rijst uit de Verenigde Staten. Dat is een unicum zeggen analisten, die hierin meteen een signaal zien dat de gespannen relatie tussen beide economische grootmachten iets aan het verbeteren is.

Het groene licht van de Chinese douane voor de rijst komt in de aanloop naar nieuwe gesprekken tussen de landen in januari. China en de VS willen dan verder praten over hun handelsconflict. Onlangs maakte China nog bekend voor drie maanden de invoerheffingen op Amerikaanse auto’s in te trekken als teken van goede wil in het overleg met de VS. De twee landen spraken eerder ook al af voorlopig geen nieuwe importheffingen in te voeren.

Het is overigens nog niet duidelijk hoeveel rijst China zou willen kopen van de Amerikanen. Een aan de regering in Peking gelieerde denktank heeft aan persbureau Reuters laten weten dat de prijs van Amerikaanse rijst niet concurrerend is. Invoer uit andere Aziatische landen is goedkoper. Daarom zou de stap om formeel toestemming te geven voor de import uit de VS vooral moeten worden gezien als een gebaar van goede wil richting Washington.