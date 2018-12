Vuilniswagen verliest achterwiel: gevaarte vliegt door etalageraam

Dilbeek / Schepdaal - Een opmerkelijk voorval op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek had gisterenochtend veel erger kunnen aflopen. Een vuilniswagen verloor er plots een achterwiel dat aan hoge snelheid werd weg gekatapulteerd. In eerste instantie was het zoeken waar het wiel terecht was gekomen. Uiteindelijk bleek het losgeslagen wiel in de vitrine van een voormalige garage te zijn beland.

De politie en takeldienst Steps werden gisterenochtend opgeroepen voor een niet alledaagse interventie op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Een vuilniswagen van Intradura die in de richting van Ninove reed, verloor er een achterwiel.

Volgens Inge D'hoe van Intradura was de vuilniswagen op weg naar een gft-ophaalronde in Roosdaal. “Eén van onze chauffeurs merkte een probleem op en stopte ter hoogte van het kruispunt aan brouwerij Eylenbosch”, zegt ze. “Daar stelde hij vast dat zijn vrachtwagen een achterwiel was verloren.”

Omdat in eerste instantie niet duidelijk was waar het wiel lag, werd een kleine zoektocht gestart. “Uiteindelijk werd het wiel teruggevonden in een leegstaand gebouw. Daar was het door een etalageraam gevlogen”, vervolgt Inge D'hoe.

