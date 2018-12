Satellietbeelden tonen omvang van ingestorte vulkaanflank die dodelijke tsunami veroorzaakte

Ruim 40.000 mensen zijn dakloos geworden na de doortocht van de tsunami. Die eiste meer dan 400 leven, nog 7.202 mensen raakten gewond en van 23 mensen is nog geen teken van leven gekomen, zij blijven voorlopig nog vermist.

Een dergelijk verwoestende tsunami kan geen kleine oorzaak hebben, dat was op de eerste beelden van ingestorte vulkaanflank ook al duidelijk. Radarbeelden tonen nu echter dat bijna de helft van de vulkaan bij de uitbarsting in zee gestort is.

On this day 14 years ago, the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami killed 225,000 people. We must apply the lessons of this tragedy in how we spread awareness, improve infrastructure, plan our cities and set up early warning systems. #SendaiFramework #ResilienceForAll pic.twitter.com/mKp2ijbR2L