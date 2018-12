Mee in één minuut: steeds meer files, verraderlijke sportapp en protestmars in Ninove?

De dissidente N-VA’er die Ninove achter de rug van zijn partij aan een nieuw bestuur helpt, wordt uit de partij gezet . Dat heeft de Ninoofse afdeling van N-VA donderdagavond laat beslist. Joost Arents besloot de klassieke partijen bij te staan terwijl zijn partij na een zware pandoering bij de verkiezingen voor de oppositie koos.

Meer dan een jaar nadat aan het licht is gekomen dat de populaire sportapp Strava informatie van Belgische militairen en militaire installaties te grabbel gooit, is er weinig veranderd. De app verraadt dus nog altijd waar militairen op missie , die de app gebruiken, zich bevinden. Defensie in ons land verbiedt intussen wel het gebruik van Strava in gevoelige gebieden.

2018 was een recordjaar wat files betreft. De eerste elf maanden van 2018 stonden we in totaal ongeveer 925.000 uur stil in Vlaanderen. Dat is al 12.000 uur meer dan in heel 2017. En ook komende jaren zal er geen verbetering komen in het fileleed . Dat komt onder meer door de werken aan de Oosterweelverbinding, luidt het bij mobiliteitsorganisatie VAB.

Het blijft rommelen in Ninove. De nieuwe coalitie was amper rond en al meteen werd een protest aangekondigd : ‘De Mars voor Democratie’, van de omstreden Schild & Vrienden. Al snel volgden ook twee tegenbetogingen, al dan niet ludiek. Aanvragen dienden de organisatoren nog niet in, maar de burgemeester van Ninove, Tania De Jonge (Open VLD), is “voorstander van vrije meningsuiting” en zal alle betogingen toelaten.

Een groepje jongeren heeft woensdagavond een 26-jarige man in elkaar geslagen in Lebbeke , zo meldt het Oost-Vlaamse parket. Het zinloos geweld werd gefilmd door een meisje uit de groep en later online gezet. Intussen zijn drie vijftienjarigen opgepakt voor de feiten. Een van hen is intussen geplaatst in een gesloten jeugdinstelling. De twee anderen kregen een uitgaansverbod.

Een jaar nadat een reusachtige torenkraan instortte op een appartementsblok in Nieuwpoort, is het gebouw nog altijd niet hersteld . “Het is een trieste verjaardag, want de sporen van de ramp zijn nog altijd goed te zien”, zegt de Nieuwpoortse burgemeester Geert Vanden Broucke. Over wie de renovatie zal betalen, wacht nog een bitse juridische strijd.

Rode Duivel Vincent Kompany speelde op het WK in Rusland een belangrijke rol. Met sterke prestaties loodste de voormalige aanvoerder België naar een knappe derde plaats. In de kwartfinales had Kompany een groot aandeel in de openingsgoal tegen Brazilië. In een interview met Sporza en RTBF geeft de verdediger nu toe dat hij zich eigenlijk had verslapen voor de briefing van de wedstrijd, en dat net daarom die goal kon vallen