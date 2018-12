Aantal kandidaten in politieopleidingen blijft stijgen

Brussel -

In 2018 hebben 2.431 kandidaten een opleiding aangevat voor politiejobs van inspecteur tot hoofdcommissaris. Dit is een stijging met ruim een derde vergeleken met 2017 toen 1.787 kandidaten opgeleid werden in de tien politiescholen. In 2016 ging het om 1.768 kandidaten. Volgend jaar wil de geïntegreerde politie op hetzelfde elan voortwerken en zo’n 2.350 kandidaten opleiden, meldt de federale politie vrijdag.