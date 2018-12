Erkenning pluimveeslachterij in Torhout ingetrokken; gevaar voor salmonella

Torhout -

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) trekken de erkenning in van Lammens nv, een pluimveeslachterij in het West-Vlaamse Torhout. Er zou gevaar zijn voor salmonellabesmetting. Het bedrijf is al een week dicht.