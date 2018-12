Verhuisd zonder zetel: Kris Peeters stapt niet in Antwerpse gemeenteraad

Kris Peeters zal niet zetelen in de nieuwe Antwerpse gemeenteraad, dat bevestigt zijn woordvoerster aan onze redactie. De lijsttrekker van de Antwerpse CD&V wil naar eigen zeggen de verjonging van de partij zo een duwtje in de rug geven.

“Ik heb altijd gezegd dat ik werk wilde maken van de verjonging van CD&V”, vertelt Peeters. Daarom neemt hij zowel zijn zitje in de gemeenteraad als dat in de districtsraad niet op. In de plaats daarvan zal Sam Voeten (30) gaan zetelen in de gemeenteraad en Annelies Thoelen (31) in de districtsraad.

Verjonging

Kris Peeters motiveert zijn beslissing. “Ik was kandidaat voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen om CD&V in Antwerpen weer op de kaart te zetten. Dat is gebeurd. Maar nu moet een verjongings- en vernieuwingscampagne doorgaan. Daarom laat ik mijn plaats in de gemeenteraad en de districtsraad aan jongeren.”

Kris Peeters blijft wel in Antwerpen wonen.