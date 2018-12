COLUMN. “De koning stond als hoeder van de natie op de kleinste waakvlam, zijn open haard ook”

Twee uitnodigingen van het koninklijk paleis. Ze zitten met nog wat onbeduidende relikwieën in een blikken doos. Voor de nieuwjaarsreceptie van de gestelde lichamen. In vergulde, krullende letters. Ik heb beleefd mijn afwezigheid gemeld. Meer dan een vest telt mijn garderobe niet aan plechtstatigheid. Dat was op te lossen. Mijn moreel probleem wat minder.