Mathias De Clercq: “Nooit gedacht dat het niet zou lukken”

Gent -

Mathias De Clercq (Open VLD) leverde de politieke stunt van het jaar. De 25.000 voorkeurstemmen en de steile opgang van zijn partij waren straf, maar ­eigenlijk niet genoeg. Toch slaagde hij in datgene waarin hij als enige geloofde: burgemeester worden van zijn geliefde Gent. “Dat ik er zelf zo in geloofde, was de kracht van mijn succes.”