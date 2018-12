Chelsea-coach Sarri legt druk op Hazard: “Tijd voor beslissingen over zijn toekomst”

Chelsea-coach Maurizio Sarri heeft zich vrijdag, twee dagen voor de verplaatsing van de Blues naar Crystal Palace op de twintigste speeldag van de Premier League, nogmaals lovend uitgelaten over Eden Hazard. De Italiaan benadrukte wel dat er dringend een beslissing genomen moet worden omtrent de contractsituatie van de kapitein van de Rode Duivels. Hazard’s contract loopt in de zomer van 2020 af. De sterspeler van Chelsea wordt al maanden in verband gebracht met een overgang naar Real Madrid.

“Ik weet niet of hij wil blijven”, opende Sarri. “Maar ik denk wel dat het tijd is om een beslissing te maken, in het belang van onze toekomst. Zelf heb ik de macht niet om het probleem op te lossen. Ik ben de coach, niet de voorzitter. Ik hou me niet bezig met de transfermarkt. Ik wil alleen spreken over de zaken die op het veld gebeuren. Ik ben heel tevreden over zijn recente prestaties als ‘valse negen’. Hij heeft in vier matchen drie keer gescoord en twee assists gegeven.”

Hazard zelf zei woensdag na de 1-2 zege bij Watford nog “een ware Chelsea-legende” te willen worden. Hij refereerde naar clubiconen als John Terry, Frank Lampard en Didier Drogba. “Maar op dit moment ben ik gefocust op mijn prestaties op het veld. Op het einde van het seizoen zullen we zien.” Hazard sloot hiermee een wintertransfer uit.