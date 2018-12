Ryanair-klokkenluider Steve Lemmens: “Ik wist dat ik een risico nam”

Stewards worden onder druk gezet om passagiers te doen kopen. Ze krijgen geen loon als het vliegtuig aan de grond blijft door vertragingen of noodweer. En ze komen ziek werken uit schrik ontslagen te worden. Ryanair-personeel zweeg jarenlang over de wantoestanden bij de lagekostenmaatschappij. Maar afgelopen zomer doorbrak de Belgische steward Steve Lemmens (33) de omerta.

De Ryanair Papers noemden we ze in de krant: de getuigenis van Steve Lemmens over de werkomstandigheden bij Ryanair. Voordien bereikten af en toe alarmerende berichten over de erbarmelijke werkomstandigheden ...