Explosie op toeristenbus nabij piramides van Gizeh: “Meerdere slachtoffers”

Vlakbij de bekende piramides van Gizeh in Egypte is er een ontploffing geweest op een toeristenbus. Dat melden lokale media. Twee toeristen kwamen om het leven. Zo’n 10 anderen raakten gewond.

Volgens lokale media vond de explosie plaats toen de bus in de buurt was van de Mariota Pyramid Road, een van de bekendste straten in de buitenwijken van Caïro.

Foto: Reporters / Imago

Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat er sprake is van meerdere slachtoffers. Zeker twee Vietnamese toeristen zijn overleden. “Een zelfgemaakt explosief is tot ontploffing gekomen toen een bus met aan boord 14 Vietnamese toeristen passeerde”, aldus het ministerie in een persbericht. De chauffeur en de vertegenwoordiger van een reisagentschap, beiden Egyptenaren, raakten eveneens gewond.

De piramides van Gizeh zijn wereldberoemd. Jaarlijks worden ze door tienduizenden toeristen bezocht.

More visuals of Tourists' bus that has been hit by roadside planted bomb in Giza, Egypt, 2 dead, 10 injured pic.twitter.com/CzwsSw4mUV — Khalid khi (@khalid_pk) December 28, 2018

Vaker aanslagen

Egypte wordt regelmatig getroffen door aanslagen door extremistische groepen, die vooral gericht zijn tegen de veiliheidsdiensten en de christelijke Koptische minderheid. Door die aanslagen werden de veiligheidsmaatregelen aan toeristische trekpleisters reeds verhoogd.

In 2015 eiste terreurgroep Islamitische Staat een aanslag op een vliegtuig op, waarbij 224 inzittenden om het leven kwamen. Het vliegtuig was net opgestegen in de badstad Sharm-el-Sheikh en had voornamelijk Russische toeristen aan boord.

De aanslag betekende een zware slag voor de toeristische sector, die erg belangrijk is voor de Egyptische economie. Die had dan weer te lijden onder politieke instabiliteit sinds de volksopstand van 2011 die leidde tot de val van president Hosni Moebarak.

De laatste maanden was het toerisme aan een opmars bezig. Volgens officiële cijfers kreeg het land vorig jaar 8,2 miljoen toeristen over de vloer. Dat zijn er nog een pak minder dan de 14,7 miljoen toeristen in 2010.

Thomas Cook schrapt excursie

Touroperator Thomas Cook heeft intussen een voor zaterdag geplande excursie naar de Egyptische hoofdstad Caïro voor toeristen die verblijven op andere plaatsen in het land, voorlopig afgelast. Dat meldt een woordvoerster van de touroperator.

Zowel Thomas Cook als TUI zegt geen Belgische klanten te hebben die in Caïro verblijven.

“Egypte is een populaire toeristenbestemming. De Belgische klanten van TUI en Thomas Cook, de grootste reisorganisators in ons land, zitten niet in de hoofdstad. Wij vliegen niet op Caïro, maar er zijn wel excursies naar daar. Doorgaans kiezen onze klanten daar niet voor. Ze komen voor de zon en de zee”, zegt Tui-woordvoerder Piet Demeyere.

Thomas Cook had zo’n excursie naar Caïro gepland op zaterdag, maar die staat voorlopig “on hold”. “We wachten tot we verdere details hebben”, zegt een woordvoerster van het bedrijf.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS