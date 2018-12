AA Gent-speler Giorgi Chakvetadze is verkozen tot beste voetballer van 2018 in Georgië

Brussel - AA Gent-aanvaller Giorgi Chakvetadze is verkozen tot beste speler van het jaar in Georgië. Het Georgische talent van de Buffalo’s wordt beloond voor zijn sterke prestaties in België en met het Georgische nationale elftal.

De 19-jarige Chakvetadze wordt in eigen land omschreven als ‘de Georgische Messi’ voor zijn creatieve dribbels en attractieve spelstijl. In de zomer van 2017 verhuisde Chakvetadze voor anderhalf miljoen euro van Dinamo Tbilisi naar AA Gent. Gent troefde hiermee onder andere Liverpool en Bayer Leverkussen af, die de jonge vleugelspeler ook wilden binnenhalen.

Na een moeilijk eerste jaar in de Jupiler Pro League is de jonge Georgiër dit seizoen helemaal aan het ontbolsteren. In 26 wedstrijden scoorde Chakvetadze al 5 keer en gaf hij 6 assists.

Ook op het internationale toneel toont Chakvetadze zich nadrukkelijk. Bij zijn debuut voor het Georgische elftal in maart 2018 scoorde hij onmiddellijk en na 7 wedstrijden staat zijn teller al op 5 doelpunten. Op 6 september opende Chakvetadze de score in de Nations League wedstrijd tegen Kazachstan, het eerste doelpunt ooit in de geschiedenis van de UEFA Nations League.