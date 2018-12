Voor de ene is hij een held, volgens de andere de Judas van Ninove: “Ik heb slapeloze nachten beleefd”

Ninove -

Dat Joost Arents niet alleen in Ninove, maar in heel Vlaanderen over de tongen zou gaan, dat had hij zelf niet verwacht. Arents redde in zijn eentje het cordon sanitaire, gaf Ninove een nieuwe coalitie en zette een partij die op 14 oktober 40 procent van de stemmen haalde opzij. En N-VA, die had beslist voor de oppositie te gaan, zette hem prompt uit de partij. ‘Guy D’Haeseleer is een geslepen politicus, een manipulator zelfs. Hij is erin geslaagd onze afdeling kapot te maken.”