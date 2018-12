Van de villa van Veerle Baetens tot de bitcoins van Eddy Planckaert: BV’s steeds vaker slachtoffer van ‘fake news’

Na Evi Hanssen en ex-wielrenner Eddy Planckaert is nu ook Veerle Baetens het slachtoffer van ‘fake news’ geworden op Facebook. Ze zou in het programma Z Nieuws komen vertellen hoe ze het van de goot tot miljonair schopte.

Op de foto staat Baetens naast een grote villa. Op een ander beeld zelfs bij een enorm domein.

‘Euh voor alle duidelijkheid, dit is je reinste onzin!’, repliceert Baetens op het Facebookbericht dat ze op tv zou komen vertellen hoe ze het van de goot tot miljonair zou geschopt hebben.

Het wordt een echte rage om ‘fake news’ te verspreiden rond BV’s. Wie er achter zit, is niet duidelijk.

Het is overigens niet de eerste keer dat de populaire actrice het slachtoffer is. Zo werden in het verleden verschillende Twitter-accounts gemaakt op haar naam. Of ze nu een klacht gaat indienen, is niet duidelijk. Baetens was niet bereikbaar voor commentaar.

Evi Hanssen maakte het eerder al mee. “Verschillende malafide sites gebruiken mijn smoel en naam om anti-rimpelcrèmes te promoten. Dit is vals, maar eigenlijk ook een complimentje”, zegt ze.

De Planckaerts dienden een klacht in na ‘fake news’ over bitcoins. De website en het nieuwsbericht zien er op het eerste gezicht goed gemaakt uit. Onder de headline “Eddy Planckaert Onthult Hoe Hij Na Een Faillissement € 2,3 Miljoen Verdiende - Volgens Hem Kan Iedereen Dat En In Z-Nieuws Laat Hij Zien Hoe...!” wordt verteld hoe Eddy Planckaert van een faillissement herstelde dankzij een bitcoinplatform. Het bericht is slordig opgesteld, elk woord begint met een hoofdletter.

Wie doorleest, ontdekt ook enkele taalfouten. En onderaan de pagina staat een commerciële doorkliklink.

Toch kan dit soort berichten veel mensen om de tuin leiden. “De familie ontdekte het bericht via de Facebook-account van de vrouw van Eddy”, zo zegt dochter Stephanie. Het bericht, een gesponsorde link op Facebook, ging al snel een eigen leven leiden, omdat het massaal werd gedeeld.

Stijn Wuyts van Z-Nieuws, waar Planckaert zijn verhaal uit de doeken zou komen doen, zette op Facebook volgende waarschuwing: ‘Opgelet: een fraudeur probeert “beleggingen in cryptomunten” aan te smeren met valse verwijzingen naar een gesprek met mij in Z-Nieuws. Uiteraard klopt hier niks van.’

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) bindt de strijd aan met ‘fake news’. Want niet alleen BV’s worden er het slachtoffer van. Hij schakelt een expertengroep in en lanceerde een burgerbevraging om tot voorstellen te komen. Op www.stopfakenews.be kan iedereen voorstellen formuleren en voorstellen van anderen beoordelen met ‘likes’ en ‘dislikes’. Tot op vandaag zijn er 73 voorstellen en 30 aanbevelingen ingestuurd.