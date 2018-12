Barack Obama deelt zijn favoriete muziek, films en boeken van 2018. En vooral zijn lievelingsboek is geen verrassing

Hij heeft er intussen een traditie gemaakt: naar het einde van het jaar toe zijn favoriete films, nummers en boeken kenbaar maken. Dat is ook dit jaar niet anders. Op Instagram deelt voormalig Amerikaans president Barack Obama zijn favorieten.

Tussen het lijstje van Obama staan onder andere Kurt Vile, Prince, en The Carters wat muziek betreft. Afgelopen jaar heeft Obama ook graag gekeken naar Roma (te zien op Netflix en beperkt in de bioscoopzalen), Burning, The Rider of Annihilation (een film die enkel op Netflix te zien is).

Zijn favoriete boek is ‘Becoming’, geschreven door zijn echtgenote Michelle Obama. “Uiteraard mijn favoriet!”, zegt hij erbij. Daarnaast staan ook nog onder andere Warlight (Michael Ondaatje), Feel Free (Zadie Smith) of American Prison (Shane Bauer) op zijn lijstje.

Foto: BELGAIMAGE