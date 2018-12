AC Milan steunt trainer Gattuso ondanks tegenvallende resultaten: “Er is en was nooit een alternatief plan”

De clubleiding van AC Milan heeft trainer Gennaro Gattuso een steuntje in de rug gegeven. De 40-jarige Italiaan, die nu net een jaar aan het roer staat van de Milanese club, ligt onder vuur vanwege de tegenvallende prestaties van de ‘Rossoneri’. De laatste zege van de ploeg van Gattuso dateert van 2 december, daarna speelde Milan drie keer met 0-0 gelijk en verloor het van Fiorentina (0-1). Tussendoor werd de voormalige Europese grootmacht door een nederlaag bij Olympiakos (3-1) uitgeschakeld in de Europa League.

“Gattuso is onze trainer. Er is en was nooit een alternatief plan”, benadrukte technisch directeur Leonardo vrijdag. “We hebben nooit contact gezocht met de trainers die worden genoemd in de media.” De Braziliaanse oud-speler van AC Milan doelde daarmee op onder meer Arsène Wenger en Antonio Conte.

“We liggen nog steeds op koers voor ons doel, de vierde plaats.” AC Milan staat momenteel zesde in de Serie A, liefst 22 punten achter koploper Juventus. Het verschil met nummer vier Lazio bedraagt drie punten.

“Ik praat iedere dag met directeur Paolo Maldini en met Leonardo”, zei Gattuso over zijn voormalige ploeggenoten. “We zijn altijd eerlijk tegen elkaar. Ik heb nooit van ze gehoord dat ik een ultimatum zou hebben gekregen. Sinds 1 juli hoor ik iedereen roepen: Gattuso moet weg. Maar ik voel op dit moment de steun van de directie. Natuurlijk moeten we wel resultaten gaan halen, want als trainer ben ik daar verantwoordelijk voor.”