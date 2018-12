Belgische kust waakzaam voor migranten die tocht over Kanaal willen wagen: “Levensgevaarlijk! Alsof je in het pikdonker een snelweg oversteekt”

Transmigranten wagen steeds vaker de oversteek van het Kanaal in rudimentaire bootjes. Ze beginnen de riskante overtocht nog veelal nabij het Franse Calais, vanwaar ze hun beloofde land op een heldere dag kunnen zien liggen. Maar ook aan onze kust wordt de waakzaamheid opgevoerd.

In een bootje dat amper zeewaardig is. Met geen of te weinig reddingsvesten. Zonder verlichting, radioverbinding of vuurpijlen. Met een stuurman die vaak voor het eerst aan het roer staat. Op die manier hebben de voorbije maanden al honderden transmigranten de oversteek gewaagd van het nauwste deel van het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland. In november en december ­alleen al werden bijna 300 migranten onderschept, een klein derde van hen zelfs in de afgelopen week. Ze rekenen in deze periode op de kalme zee, op de heldere nachten en op grens­bewakers met kerstvakantie om in het Verenigd Koninkrijk te geraken.

Frans fenomeen

“Voorlopig wijst niets erop dat de mensensmokkelaars de vluchtelingen ook vanaf onze kust laten vertrekken”, zegt provinciegouverneur Carl Decaluwé. “Om hen te ontmoedigen zijn de havens nu beter beveiligd met camera’s. En we hebben hier gelukkig een grotere sociale controle op onze stranden. Zeker in de drukke eindejaarsperiode. Ook is de afstand tot het Verenigd Koninkrijk vanuit onze stranden een pak groter dan vanuit Calais en Wissant. Maar we mogen zeker niets uitsluiten. Onze schippers, kustwacht en scheepvaartpolitie zijn gewaarschuwd.”

Dat is geen overbodige luxe, vindt Nicolas Paelinck, korpschef van de lokale politie van de zone Westkust. “Het zou me zeer verbazen mocht het fenomeen niet naar hier overwaaien. De periode van de drugssmokkel heeft ons geleerd dat je zeer gemakkelijk een bootje aan de vloedlijn kunt brengen. We houden het dus zeker goed in de gaten.”

Onverantwoord risico

Frank Demeester, de magistraat die gespecialiseerd is in mensensmokkel, hoopt vooral dat de waakzaamheid zal volstaan. Hij houdt zijn hart vast voor de dag dat een oversteek verkeerd afloopt en er doden vallen.

Wie vertrouwd is met dit deel van de Noordzee, weet welke gevaren de bootvluchtelingen lopen. Het Kanaal is een van de drukst bevaren scheepvaartroutes. “De Noordzee is hier werkelijk een snelweg waarop grote schepen varen. Die snelweg kruisen met een gammel motorbootje of zeilbootje is ­levensgevaarlijk. Even gevaarlijk als in het holst van de nacht een autosnelweg oversteken in donkere kleren.”