Achtjarige jongen uit Guatemala die stierf in gevangenschap in VS, had griep

De achtjarige jongen uit Guatemala die op kerstavond overleed terwijl hij in gevangenschap zat in de Verenigde Staten, is mogelijk aan de griep gestorven. Dat melden de autoriteiten. De precieze doodsoorzaak is nog niet gekend, maar het is wel zeker dat de jongen besmet was met het Influenzavirus type B, aldus het Office of the Medical Investigator (OMI) van New Mexico. Verdere tests moeten uitsluitsel brengen over de doodsoorzaak van het kind.