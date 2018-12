Thibaut Courtois krijgt commentaar van Liverpool-supporter en komt met briljant antwoord

Thibaut Courtois durft af en toe al eens oprecht zijn mening zeggen. Denk maar aan zijn interview na de EK-nederlaag van de Rode Duivels tegen Italië. Maar ook op Instagram kan onze nationale nummer één al eens scherp uit de hoek komen.

Courtois geniet momenteel van een welverdiende vakantie in Abu Dhabi. Daarvan plaatste hij dan ook een foto op zijn Instagram-pagina. “Een van de mooiste plekken die ik ooit bezocht”, schreef hij erbij.

De 26-jarige doelman hield tot nu toe acht keer de nul in 23 optredens voor Real Madrid. Zes in La Liga en twee in de Champions League. Hij kreeg in die periode 23 doelpunten tegen.

Toch vond een gebruiker met de naam futbul_glazer en een beeld van Mo Salah als profielfoto het nodig om Courtois een lesje te leren. “Je boekt geen clean sheets”, klonk het bij de fan van Liverpool. Maar Courtois liet zich niet zomaar doen. “Nog altijd geen Premier League”, antwoordde de doelman met een verwijzing naar het aantal titels van de Reds sinds de oprichting van de Premier League in 1992.

Volgende keer twee keer nadenken dus voor je reageert op een bericht van Courtois.