Geen kerstboomverbranding in meer dan helft van gemeenten

Hou je ervan om de eindejaarsperiode gezellig af te sluiten met een kerstboomverbranding? Dan moet je in Vlaanderen steeds harder op zoek naar een gemeente waar dat kan. In meer dan de helft van de gemeenten wordt geen kerstboomverbranding georganiseerd, blijkt uit een rondvraag van Radio 2. Vorig jaar werden nog in 147 van de 308 Vlaamse gemeenten kerstbomen verbrand, dit jaar in amper 132. De beslissing van de ­lokale besturen heeft vooral te maken met een grotere milieu­bewustwording. Bij de verbranding komen ­onder andere fijnstof, dioxines en andere kankerverwekkende stoffen vrij.