Nostalgie naar de tijd van fascistisch leider Mussolini: Italië sluit Il Duce weer in de armen

Sommige oudere Italianen en extreemrechtse groepjes hebben altijd last gehad van foute nostalgie naar de tijd van de fascistische leider Benito Mussolini. De adoratie voor Il Duce slaat nu ook over op jongeren. Zijn rehabilitatie wordt verspreid via de straat, de sociale media, de politiek en het voetbal. In de leider van de Lega Nord, Matteo Salvini, zien de volgelingen nu de reïncarnatie van Il Duce.