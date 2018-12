Gezegd is gezegd: “En ik zag een vaalgeel paard. De ruiter was Dood en de hel volgde hem”

Nog voor de mens wist hoe de wereld ­begonnen was, wist hij hoe die zou ­eindigen. Ik doemdenk, dus ik ben. Wie vandaag de voorspellingen voor de ­toekomst bij elkaar legt, kan alleen maar toegeven dat die minder poëtisch geworden zijn, maar even dreigend blijven. Het klimaat maakt de planeet ­onleefbaar, de val van de Westerse beschaving is nabij, de welvaartstaat staat op wankele benen, the worst is yet to come. Overal kom je mensen ­tegen die de toekomst vooral somber inzien.