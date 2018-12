Ajax-spelmaker Hakim Ziyech kan geweldig voetballen, maar is een beetje gek: “F*ck off riep hij naar de trainer”

Ajax heeft er een bijzonder sterk 2018 opzitten. De Amsterdammers staan weer op de Europese kaart en doen in eigen land (opnieuw) mee voor de titel tegen een ontketend PSV. Er wordt veel gesproken over toptalenten Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, maar spelmaker van dienst is wel Hakim Ziyech.

De 25-jarige Marokkaan is een speciaal geval. Hij barst van het talent maar heeft de naam van een moeilijke jongen te zijn. Volgens zijn mentor Aziz Doufakar duurde het even alvorens Ziyech honder procent met voetbal bezig was.

“Hij verloor zijn vader op jonge leeftijd”, aldus de Marokkaan. “Daardoor deed hij dingen die strafbaar zijn. Hij kon ook niet overweg met zijn broers. Ik deed wat ik kon om hem van het slechte pad te houden en was zijn mentor, zijn vader, zijn trainer. Ik nam Ziyech onder m’n hoede voor hij op het slechte pad terecht kwam. Hij dronk, rookte te veel, gebruikte drugs. Hij had veel problemen. Ik merkte dat hij bang was om voetbal te spelen. De enige kans die ik had was om hem mee te laten doen aan zaalvoetbaltoernooien. Met een hoop geluk kreeg ik hem in het voetbalwereldje.”

“Pure voetballer”

Uiteindelijk kwam Ziyech bij Heerenveen terecht, waarna een succesvolle periode bij Twente volgde. Die club liet hij na twee jaar achter zich voor Ajax. “Ik ben wie ik ben en kan mezelf recht in de spiegel aankijken”, aldus Ziyech bij Voetbal International. “Uiteindelijk krijgt iedereen wat hij verdient. Daar ben ik van overtuigd.”

Momenteel zit de Marokkaan aan twaalf goals en tien assists in 25 wedstrijden. “Hij is voor mij de pure voetballer, de liefhebber”, vertelde ploegmaat Dusan Tadic bij Voetbal International. Dit seizoen zou Ziyech zich al eens zwaar kwaad gemaakt hebben op trainer Erik ten Hag omdat hij geen vrijaf kreeg voor een bekermatch. “De spelmaker liep de trainerskamer binnen, riep fuck off en maakte een vuistgebaar”, aldus De Telegraaf. Maar dat is wie Ziyech is. “Hakim deinst nergens voor terug. Als iets hem niet bevalt, dan zegt hij dat. Hij laat niet met zich sollen”, zegt ploegmaat Noussair Mazraoui.