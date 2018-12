Tom De Sutter krijgt op één voorwaarde contract bij KV Oostende, Anderlecht wuift voorstel weg

KV Oostende wil Tom De Sutter (33) als nieuwe spits. De aanvaller traint al een maand mee bij KVO en nu biedt de kustploeg hem een contract aan. Weliswaar een klein contract - wellicht tot het einde van het seizoen - en ook eentje dat pas kan getekend worden als iemand anders vertrekt. Financieel heeft KVO het immers niet breed.

KV Oostende heeft samen met Lokeren en Eupen het slechtste doelsaldo in eerste klasse: -16. Bij de kustploeg ligt dat vooral aan de spitsen die er weinig van bakken. Zivkovic (3 goals), Sakala (2 goals) en Guri (1 goal) vallen wekelijks door de mand.

Daarom liet KVO de transfervrije Tom De Sutter sinds vorige maand meetrainen. De 14-voudige Rode Duivel was in 397 profmatchen goed voor 119 goals, maar moest zijn conditie heropbouwen nadat zijn contract bij Lokeren in augustus was ontbonden. Op Daknam was hij niet gelukkig meer.

Ondertussen bewees De Sutter wel dat de motivatie er nog is en dus deed KVO hem een contractvoorstel. Dat bevat echter geen groot salaris zoals bij zijn vorige clubs Lokeren, Bursaspor, Club Brugge of Anderlecht. Integendeel. Meer nog, het kan pas getekend worden als een andere speler vertrekt en er weer wat meer financiële ademruimte is.

Er wordt dan ook vooral gehoopt dat Richairo Zivkovic gaat. De spits uit het Coucke-tijdperk weegt op de loonkosten en wordt onder meer gevolgd door Dynamo Kiev.

Nkaka op Anderlecht

Maar er zijn nog andere kandidaten, want zelfs aanvoerder Zarko Tomasevic wordt geciteerd. De kustploeg hoopt aan het duo Zivkovic-Tomasevic zelfs zo’n 2 miljoen te verdienen. Daarnaast moeten ook de overbodige Bjelica en Ibrahima Conté gaan.

Dat deze namen op de vertrekkerslijst staan, betekent wel dat KVO er rekening mee houdt dat weer geen enkel team Nicolas Lombaerts (33) zal overnemen en dat het diens torenhoge salaris zal moeten blijven betalen.

Daarom werden nog andere pogingen gedaan om geld te genereren. Zo informeerde Oostende bij Anderlecht of dat Aristote Nkaka in januari al niet wilde overnemen. Vorige zomer werd mondeling overeengekomen dat de middenvelder in de zomer van 2019 de stap naar het Astridpark kon zetten en KVO wilde dat proces graag wat versnellen.

Nkaka was wel aanwezig op Anderlecht - W-Beveren donderdag, maar een snelle transfer zit er niet in. Anderlecht wuifde het voorstel weg en lijkt zelfs niet meer te moeten weten van zijn komst volgende zomer. Daarvoor was Nkaka te weinig basisspeler bij Oostende.