Obradovic spreekt voor het eerst na half jaar in B-kern: “Zonder Hein droom ik weer van toekomst bij Anderlecht”

U was hem misschien al vergeten, maar Ivan Obradovic (30) is nog altijd een speler van Anderlecht. De Servische linksback zat de jongste maanden in de B-kern omdat Hein Vanhaezebrouck hem niet goed genoeg vond. Maar kijk: Hein is ontslagen en Obra is er nog. De verdediger kreeg ondanks alles geen degout van RSCA en wil zelfs blijven. “Al hoop ik wel dat Hein me op een dag eens uitlegt wat ik allemaal misdeed.”