Het wordt een hete (transfer)winter: wat staat er te gebeuren bij de Belgische eersteklassers?

Nog drie dagen en het begint weer: de wintermercato. De clubs willen er in de toekomst van af, maar de komende weken maken ze er ongetwijfeld allemaal gebruik van. Een witte merel voorstellen of snel wat spelers lozen: het belooft opnieuw een hete januarimaand te worden. Een overzicht, met vandaag: de clubs die net naast Play-off 1 vallen of voor het behoud knokken, van plaats 7 tot 16 dus.