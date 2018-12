Laatste weekend van het jaar belooft grijs maar zacht weer

Het laatste weekend van 2018 brengt overwegend grijs maar zacht weer. Pas tegen het einde van volgende week nemen de temperaturen een duik.

Foto: KMI

Zaterdag is het grijs en in de Ardennen waarschijnlijk mistig. In de loop van de namiddag en zaterdagavond trekt een zwakke storing vanaf de kust richting Ardennen met wat lichte regen of motregen. Dat meldt het KMI. Het is zacht met maxima van 10 graden in Vlaanderen tot 4 graden in de Hoge Venen. De wind waait matig uit zuidwest, in de late namiddag en ‘s avonds ruimend naar west. Aan zee waait de wind soms vrij krachtig met rukwinden rond 50 km/u.

In de nacht van zaterdag op zondag valt er aanvankelijk nog lichte regen of motregen in het oostelijke deel van het land. Later in de nacht komen er opklaringen en vormen er zich mistbanken die kunnen aanvriezen. De minima liggen tussen 0 en 3 graden met kans op vorst aan de grond. Overal in het land is het dan uitkijken voor de vorming van rijm- en ijsplekken. De wind wordt zwak uit west tot noordwest.

Zondag is er veel lage bewolking met nevel of in sommige regio’s mist. In het noorden is er kans op enkele opklaringen. In de namiddag bereikt een storing ons land vanaf het westen. Het wordt overal betrokken en er valt soms wat lichte regen of motregen. De maxima worden pas ‘s avonds bereikt en halen 4 à 5 graden over de Ardense toppen tot 9 à 10 graden aan zee. De wind waait zwak tot matig, aan zee matig, uit westzuidwest tot westnoordwest.

Maandag en dinsdag bevinden we ons, aan de noordelijke flank van een hogedrukgebied boven het Kanaal, in vochtige lucht. Het is dan overwegend zwaarbewolkt en grijs met soms wat (mot)regen. Met maxima van 4 à 5 graden in de Ardennen tot 9 graden in Vlaanderen is het vrij zacht.

Woensdag bereikt ons polaire lucht uit het noorden. Het wordt wisselvallig met een wisselende bewolking en buien. In de Ardennen kunnen de buien een winters karakter aannemen. Het wordt kouder met maxima tussen 1 en 7 graden.

Op het einde van de week blijven we onder invloed van een polaire luchtmassa maar een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden zorgt ervoor dat de luchtmassa stabiliseert. Het wordt bijgevolg droger en er is meer ruimte voor de zon. Het wordt kouder met maxima van 1 tot 4 graden in Vlaanderen en in de Ardennen maxima van amper 0 graden. ‘s Nachts gaat het overal vriezen.