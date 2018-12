Tsunami-gevaar: aardbeving met magnitude van 6,9 op Filipijnen

Een aardbeving met een magnitude van 6,9 heeft zaterdag het eiland Mindanao getroffen, in het zuiden van de Filipijnen. Dat meldt USGS, de Amerikaanse geologische dienst. Er wordt gewaarschuwd voor een mogelijke tsunami.

De aardbeving gebeurde ten zuidoosten van de stad Davao, op 59 kilometer diepte, zegt USGS. In eerste instantie was sprake van een magnitude van 7,2. Het tsunami-alarmcentrum in de Stille Oceaan zegt dat “gevaarlijke golven” van een tsunami “mogelijk” zijn op de zuidelijke kusten van de Filipijnen en in het noorden van Indonesië.