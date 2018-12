Vlaanderen moet lokale politie drastisch hertekenen: driemaal minder zones

Een studie van de UGent, zestien jaar na de politiehervorming, legt bloot dat veel lokale politiezones te klein zijn. Sommige korpsen kunnen hun basistaken amper uitvoeren, schrijft De Tijd zaterdag.

De vorige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), liet onderzoeken hoe het gesteld is met de 186 lokale politiezones in ons land. Voor de ruim honderd Vlaamse politiezones bevraagde de UGent 407 mensen, onder wie 263 burgemeesters, 95 politiekorpschefs, naast de politievakbonden, gouverneurs en procureurs. Voor de provincie Limburg bleef het onderzoek beperkt omdat daar vroeger al soortgelijk onderzoek is gevoerd.

De conclusies van het onderzoeksrapport zijn onrustwekkend. “In het politielandschap zijn er zones die zich prima uit de slag trekken, maar er zijn ook politiezones die dat niet kunnen. In het onderzoek is vastgesteld dat een aantal zones het al moeilijk heeft om de basispolitiezorg te garanderen.”

Om de situatie te verbeteren, geven de onderzoekers verschillende scenario’s om het aantal politiezones drastisch te verminderen. In Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant zou nog ongeveer een derde van het huidige aantal overblijven.