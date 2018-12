De andere kant van Bart De Wever: “Ik word keihard geconfronteerd met de gevolgen van dementie”

Antwerpen - 2018 was een rollercoaster voor Bart De Wever: een bijzonder bitse campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen leverde weliswaar een zoete overwinning in eigen stad op, maar vanuit het Antwerpse stadhuis zag hij zijn N-VA vervolgens ook de regering-Michel ten val brengen. Maar in volle kerstperiode wil een mens al eens mild worden. In de weekendkranten vertelt een openhartige De Wever over zijn zieke moeder...

“Het is een huizenhoog cliché, maar ik wens iedereen gewoon een goede gezondheid”, aldus De Wever als hij in Gazet van Antwerpen gevraagd wordt naar zijn wensen voor het nieuwe jaar. “Door de ziekte van mijn moeder word ik de jongste maanden keihard geconfronteerd met de gevolgen van dementie.”

De moeder van De Wever wordt 80 op 31 december. Je maakt je eerst wijs dat ze gewoon vergeetachtig is, vertelt De Wever in Het Laatste Nieuws. Maar een bezoek aan de neuroloog doorprikte dat. “Die laat haar drie woorden zeggen: kast-tafel-deur. En vraagt haar tien seconden later om die woorden te herhalen. Dat lukt niet. Dat is schrikken.”

Alleen wonen was dan ook geen optie meer voor moeder De Wever. Sinds de verhuis van de Antwerpse burgemeester woont zijn moeder bij hem in Deurne, waar ze tweemaal per dag verzorgd wordt door thuisverplegers. “Mijn moeder is dus mijn zorgenkind geworden”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “Ik ondervind nu aan den lijve wat mantelzorg echt betekent. Dus, ik hou het vooral bij die gezondheid. Dat is en blijft het allerbelangrijkste.”