Iedereen wil dat Praet en Sampdoria winnen van Juventus… dankzij het haar van Radja Nainggolan

Dennis Praet neemt het met Sampdoria zaterdagmiddag op tegen Juventus. Een aartsmoeilijke taak voor de Rode Duivel want de Oude Dame verloor dit seizoen nog maar twee keer punten. Maar Sampdoria-voorzitter Massimo Ferrero zorgde voor wat extra motivatie.

De excentrieke Italiaan is niet vreemd van een stunt en dus pakte hij in een interview bij Rai Radio Uno uit met een opmerkelijke uitspraak. “Ik heb lang haar, zo heb ik het altijd gedragen. Maar als we Juventus verslaan, scheer ik het er allemaal af. Dan laat ik het doen zoals Radja Nainggolan!”

Nainggolan heeft tegenwoordig een korte geschoren kop, maar liep natuurlijk lang rond met een hanenkam. Op sociale media werden dan ook meteen enkele foto’s van Ferrero bewerkt.

